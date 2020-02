Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Auffinden einer Wasserleiche

(Enzkreis) Mühlacker (ots)

Am Samstag wurde gg. 16:53 Uhr durch Passanten eine Person in der Enz entdeckt. Die Freiwillige Feuerwehr Mühlacker konnte die Person mit einem Boot sichern und an Land bringen. Es handelte sich um eine weibl. Person, die vermtl. schon längere Zeit im Wasser gelegen hatte. Ermittlungen zur Todesursache und Identität dauern an. Eine Obduktion wird durchgeführt.

