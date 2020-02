Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Unfall beim Überholen

Alpirsbach (ots)

Ein 26-jähriger BMW-Fahrer ist am Donnerstag beim Überholen auf der Bundesstraße 294 von Loßburg in Richtung Alpirsbach mit einer entgegenkommenden 72-jährigen VW-Fahrerin zusammengestoßen.

Der 26-Jährige fuhr gegen 15 Uhr hinter einem Lastwagen her. In einem vermeintlich geeigneten Moment setzte er zum Überholen des Lastwagens an, ohne dabei ausreichend auf den entgegenkommenden VW zu achten. Dessen Fahrerin sowie der 26-Jährige machten zwar eine Vollbremsung, trotzdem stießen ihre Fahrzeuge zusammen. Während bei dem Unfall glücklicherweise niemand verletzt wurde, waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 8.000 Euro.

