Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall mit schwerverletztem Radfahrer

Pforzheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Deimlingstraße wurde am Donnerstagmittag ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Gegen 16:10 Uhr befuhr ein 45 Jahre alter Mountainbikefahrer den Enztalradweg in östliche Richtung. Als er die Deimlingstraße überqueren wollte, übersah er den auf der Daimlingstraße in Richtung Innenstadt fahrenden Fordfahrer. Er prallte mit seinem Fahrrad gegen die linke Fahrzeugseite und kam zu Fall. Hierbei wurde der Mann verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

