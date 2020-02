Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Ebhausen (ots)

Beim Verlassen einer Bäckerei an der Nagolder Straße wurde am Donnerstagmorgen eine 44-jährige Fußgängerin von einem Rollerfahrer angefahren und leicht verletzt.

Ein 15-Jähriger befuhr gegen 06:30 Uhr den Fahrradweg in Richtung Altensteig und übersah die aus der Bäckerei kommende Frau, so dass es zum Zusammenstoß kam. Durch einen Rettungswagen wurde die Verletze in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

