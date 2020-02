POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Diebe unterwegs

Polizeipräsidium Pforzheim

Wie der Polizei am Dienstag bekannt wurde, haben seit Jahresbeginn zweimal Diebe in Bad Wildbad Werkzeuge und Absperrmaterial gestohlen.

Zwischen dem 17. und 18. Januar entwendete ein Unbekannter mehrere Schraubzwingen am Ortseingangsschild in der Calmbacher Straße. Einen weiteren Diebstahl von 15 Fußplatten mit Aluminiumstangen begingen mehrere Täter zwischen dem 9. und 11. Februar in der Wilhelmstraße. Der Gesamtdiebstahlsschaden beträgt etwa 800 Euro.

Wer diesbezüglich sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Wildbad unter 07081 93900 in Verbindung zu setzen.

