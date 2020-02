Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Zeugenaufruf nach Schlägerei am Remchinger Bahnhof

Remchingen (ots)

Am Sonntagabend, 16.02.2020, soll es nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gegen 18:15 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppierungen gekommen sein, bei der eine Person verletzt zu Boden ging.

An der Auseinandersetzung sollen sich 10-12 Personen beteiligt haben. Als eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Neuenbürg eintraf, waren die beteiligten Personen nicht mehr vor Ort. Eine bislang unbekannte männliche Person soll durch Schläge zu Boden gegangen und von mindestens zwei Personen getreten bzw. geschlagen worden sein. Der Verletzte soll sich im Anschluss mit einem E-Scooter und zwei weiteren Personen in Richtung Unterführung beziehungsweise Penny Markt entfernt haben. Der Geschädigte hat sich seither nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt.

Dieser und Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen oder weitere Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/7912-0 oder den Polizeiposten Remchingen unter 07232/372580.

