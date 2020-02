POL-Pforzheim: (CW/ Enzkreis/ FDS/ PF) - Erfolgreiche Verkehrskontrollen

Polizeipräsidium Pforzheim

Wie bereits berichtet, werden im gesamten Zuständigkeitsbereich, insbesondere in der Faschingszeit, verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt.

Am Dienstagabend gegen 20.50 Uhr wurde in der Klostermühlgasse in Pforzheim ein 27-jähriger Golf Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Er wurde positiv auf Cannabis, Amphetamin und Kokain getestet. Der 27-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Mit rund 1,5 Promille fiel gegen 23.50 Uhr in der Calwer Straße in Nagold ein 42-jähriger Skoda Fahrer auf. Auch er musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Um 01.05 Uhr am Mittwochfrüh wurde ein 22-jähriger BMW Fahrer in der Lombacher Straße in Glatten angehalten. Ihm droht nun ein Fahrverbot, da er mit einer Atemalkoholkonzentration von über 0,5 Promille unterwegs war.

Gegen 07.50 Uhr wurde in der Hauptstraße in Niefern ein 22-jähriger Golf Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Bei ihm wurden drogentypische Merkmale festgestellt. Einen Drogenvortest verweigerte er. Der 22-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Den Fahrern droht nun eine Anzeige.

