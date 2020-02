Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (KA - Enzkreis) Karlsbad-Remchingen - Nach versuchtem schweren Diebstahl geflüchtet

Remchingen (ots)

Weitergeleitete Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Zwei Unbekannte konnten nach versuchtem schweren Diebstahl am frühen Mittwochmorgen flüchten.

Kurz vor 02.00 Uhr teilte ein Zeuge über Notruf mit, dass zwei Täter in Langensteinbach versuchen würden zwei Zigarettenautomaten aufzubrechen. Beim Erkennen des Streifenwagens flüchteten die zwei Männer in einem silbernen BMW in Richtung Darmsbach. Hierbei wurde der BMW auf über 200 km/h beschleunigt. Die Streifenwagenbesatzung verlor dann das Fahrzeug aus den Augen. Es wurden mehrere Streifen hinzugerufen. Der BMW konnte kurz darauf unfallbeschädigt am Kreisverkehr bei Darmsbach festgestellt werden. Fahrer und Beifahrer waren geflüchtet. Zur Unterstützung wurden ein Polizeihubschrauber und zwei Streifen der Polizeihundeführerstaffel eingesetzt.

Trotz der intensiven Fahndungsmaßnahmen, an denen insgesamt 12 Streifenwagen des Polizeipräsidiums Karlsruhe und drei Streifenwagen des Polizeipräsidiums Pforzheim beteiligt waren, konnten die Täter entkommen.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

Dieter Werner, Pressestelle Polizei Karlsruhe

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell