Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter klaut Kindern ihre Dreiräder

Pforzheim (ots)

Zwei Kinderdreiräder im Wert von insgesamt etwa 600 Euro sind über das Wochenende die Beute eines Unbekannten im Pforzheimer Stadtteil Haidach geworden.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 15:30 Uhr, und Sonntag, 17:00 Uhr, drang der Täter in das umzäunte Außengelände einer Kindertagesstätte in der Allensteiner Straße ein. An einem dort befindlichen Spielhäuschen gelang es dem Unbekannten offenbar, die eigentlich verschlossene Türe zu öffnen und zwei darin befindliche Dreiräder zu entwenden. Außerdem montierte er ein komplettes Fenster von dem Häuschen ab, das er dann jedoch zurückließ.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd bittet Zeugen darum, sich unter 07231 186-3311 zu melden.

