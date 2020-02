Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Hochwertige Fahrräder gestohlen - Zeugen gesucht -

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben am Sonntag zwischen 10:30 Uhr und 16:00 Uhr in Pforzheim auf dem Parkplatz beim Wildpark zwei an einen Baum angeschlossene Fahrräder gestohlen.

Die Fahrräder sind jeweils von der Marke KTM und in den Farben mattschwarz sowie orange. Es handelt sich um ein 29 Zoll Mountainbike mit Kindersitz und ein 28 Zoll Rennrad. Der Diebstahlsschaden liegt bei insgesamt etwa 8.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231 186-3311 in Verbindung.

Christoph Schaper, Pressestelle

