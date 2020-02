Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - 25-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nagold (ots)

Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin wurde am Montagmittag in Nagold bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die VW-Polo-Fahrerin befuhr um 15.00 Uhr die Herrenberger Straße von Jettingen kommend in Fahrtrichtung Nagold. Ein vor ihr fahrender 22 Jahre alter Audifahrer musste verkehrsbedingt anhalten, was die 25-Jährige offenbar zu spät wahrnahm. Die junge Frau versuchte noch nach links auszuweichen, kollidierte aber mit dem Heck ihres Vordermannes. Durch den Aufprall wurde die Polofahrerin leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtunfallschaden von 10.000 Euro. Der Polo war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

