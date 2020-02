Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Verkehrsunfall mit rund zwei Promille verursacht

Bad Wildbad (ots)

Am Montagvormittag fuhr ein 56 Jahre alter Fahrzeugführer vermutlich aufgrund Unachtsamkeit und alkoholischer Beeinflussung auf das Fahrzeug eines 47 Jahre alten Fahrzeugführers auf. Hierbei entstand geringer Sachschaden.

Beide Pkw-Lenker befuhren gegen 7.00 Uhr die Kleinenztalstraße in Richtung Freudenstadt. Der 47-jährige VW-Fahrer musste verkehrsbedingt an einer roten Baustellenampel in Calmbach anhalten, als der 56-Jährige mit seinem Opel nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und leicht auf das stehende Fahrzeug auffuhr. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten beim Opelfahrer Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund zwei Promille. In der Folge wurde sein Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Den betrunkenen Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

