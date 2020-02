Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Lkw nach Unfallflucht gesucht

Königsbach-Stein (ots)

Ein BMW-Fahrer ist am Montagabend auf der Landstraße zwischen Stein und Eisingen in die Leitplanken geraten, weil ihm seinen Angaben zu Folge ein Lkw entgegenkam. Der 26-Jährige war gegen 21.30 Uhr auf der Landstraße 621 in Fahrtrichtung Eisingen unterwegs, als ihm in einer Linkskurve auf seiner Fahrbahn ein größerer Lkw mit rotem Führerhaus entgegenkam. Bei einem Ausweichmanöver geriet der BMW-Lenker nach rechts und kollidierte mit der Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Weitere Hinweise auf den Lkw liegen nicht vor. Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wendet sich bitte an die Pforzheimer Verkehrspolizei unter 07231/186-3111.

