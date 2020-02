Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 21-Jähriger Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Schwer verletzt wurde am frühen Sonntagmorgen ein 21-Jähriger, der auf der Landstraße bei Ersingen von einem Auto angefahren wurde. Ein mit zwei Gästen besetztes Taxi fuhr gegen 01.15 Uhr die Landstraße von Ersingen kommend in Richtung Ispringen. Höhe der Einmündung Sommerhäldenweg kam es zum Zusammenstoß mit dem 21-jährigen Fußgänger, der nach bisherigen Ermittlungen der Pforzheimer Verkehrspolizeiinspektion ebenfalls am rechten Fahrbahnrand in Richtung Ispringen unterwegs und nicht unerheblich betrunken war. Der dunkel gekleidete junge Mann wurde vom 49 Jahre alten Taxifahrer von hinten erfasst, gegen die Frontscheibe geschleudert und zu Boden geworfen. Er musste mit schweren Verletzungen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Unfallaufnahme war die Landstraße bis gegen 02.30 Uhr gesperrt. Am Taxi entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell