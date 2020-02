Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 29-Jährige wehrt sich gegen Abschiebung ihres Freundes

Pforzheim (ots)

Eine 29-Jährige hat sich in der Nacht zum Montag in der Pforzheimer Oststadt den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber mit einem Messer gegen die Abschiebung ihres Freundes gewehrt. Mit einer entsprechenden Verfügung des Regierungspräsidiums war kurz vor 01.00 Uhr die Wohnanschrift des abzuschiebenden Nigerianers im Eutinger Talweg durch zwei Streifenwagenbesatzungen aufgesucht worden. Nachdem dem 28-jährigen Abzuschiebenden die Sachlage erklärt werden konnte, begann er seine Habseligkeiten zusammenzupacken. Seine schwangere Freundin hingegen realisierte, nicht gemeinsam mit ihrem Freund ausreisen zu können und fing lautstark an herumzuschreien. Die Frau konnte zunächst beruhigt werden. Zusätzlich angeforderte Einsatzkräfte beabsichtigten deshalb die Örtlichkeit auch wieder zu verlassen. Dabei konnte durch einen Polizeibeamten durch das Küchenfenster von außen beobachten werden, wie sich die Frau in der Küche plötzlich mit einem Messer bewaffnete und damit zurück in den Wohnraum lief. Damit bedrohte sie unmittelbar einen der noch anwesenden Polizisten, der daraufhin seine Dienstwaffe zog und vorhalten musste. Obwohl die Frau das Messer trotz Aufforderung nicht fallen ließ, gelang es dem Polizeibeamten sie nach hinten zu drängen und auf einem Bett zu fixieren. Bei den Handlungen wurde niemand verletzt. Nachdem sich die Frau wieder beruhigt hatte, konnte sie bei ihren beiden Kleinkindern verbleiben, während ihr Freund mitgenommen wurde.

