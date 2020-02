Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 21-Jährige nach Vorfahrtsunfall leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Eine 21-Jährige wurde am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Pforzheim leicht verletzt. Um kurz nach 12 Uhr beabsichtigte ein 30 Jahre alter VW-Touran-Fahrer von der Kaiser-Wilhelm-Straße kommend in die Emil-Straß-Straße abzubiegen. Dabei übersah er die von rechts kommende 21 Jahre alte bevorrechtigte BMW-Fahrerin, weshalb es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Durch einen Rettungswagen wurde die leicht verletzte BMW-Lenkerin vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Unfallschaden von insgesamt rund 6.000 Euro.

