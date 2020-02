Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Unbekannte zerstören Eingangsbereich einer Gaststätte

Straubenhardt (ots)

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte den Eingangsbereich einer Gaststätte in Schwann verwüstet und Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Die Unbekannten dürften sich einige Zeit im Bereich der in der in der Trifelstraße in der Nähe eines Möbelhauses befindlichen Gaststätte aufgehalten haben. Es wurden zahlreiche Flaschen auf dem Boden zerschlagen, eine größere Speisekarte von der Wand gerissen und eine Holztür zerstört. Entwendet wurde offenbar nichts. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/7912-0.

