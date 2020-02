Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Unbekannte Täter versuchen in Wohnhaus einzubrechen

Mühlacker (ots)

Ein Hausbewohner bemerkte am Sonntagabend Hebelspuren an der Eingangstür seines Wohnhauses in Mühlacker und verständigte die Polizei.

Nach den ersten Ermittlungen gelang es dem Täter nicht, in das Haus in der Hermann-Hesse-Straße einzudringen. Der Einbruchsversuch fand nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 14.15 Uhr und 20.00 Uhr statt.

Verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter 07041/9693-0 entgegen.

