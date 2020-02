Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - 5.000 Euro Schaden verursacht und davongefahren: Polizei sucht Unfallflüchtigen

Friolzheim (ots)

Nachdem er an einem Mercedes einen Schaden von etwa 5.000 Euro verursacht hat, ist ein noch unbekannter Autofahrer am Donnerstagabend in Friolzheim einfach davongefahren.

Der schwarze Mercedes war gegen 19:45 Uhr gegenüber einem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Brühlstraße geparkt, als der unbekannte Fahrer mit seinem Wagen rückwärts aus dem Parkplatz herausfuhr und gegen ihn stieß. Ohne sich jedoch um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher danach einfach weg.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

