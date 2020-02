Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen-Nöttingen - Maskierter überfällt Ladengeschäft

Pforzheim (ots)

Ein Unbekannter überfiel am Freitagvormittag gegen 10.40 Uhr ein Ladengeschäft in der Karlsbader Straße. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Maskierte Bargeld. Die Tageseinnahmen ließ er sich dann in eine mitgeführte Tüte packen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß; schlank; dunkle Bekleidung; trug zur Tatausführung eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke mit Kapuze; er hatte eine Sturmmaske auf. Der Mann sprach deutsch und roch sichtlich nach Alkohol.

Er konnte mehrere Hundert Euro in Geldscheinen erbeuten. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot von rund 12 Streifenwagen. Zur Unterstützung war ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Wer in diesem Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, die in Zusammenhang mit einem dunklen Mountainbike stehen, sowie Zeugen oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231 186-4444 in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell