Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb - Einbruch in Wohnhaus

Horb (ots)

Am Donnerstag wurde in ein Wohnhaus in Bildechingen eingebrochen, bei dem die Täter gewaltsam durch die Terrassentür eingedrungen sind.

Bei ihrer Rückkehr um 19.00 Uhr mussten die Hausbesitzer in der Mörikestraße feststellen, dass während deren mehrstündiger Abwesenheit unbekannte Täter in ihr Haus eingebrochen waren. Im Innern wurden sämtliche Zimmer und Schränke durchwühlt, wobei die Langfinger Goldschmuck an sich nehmen konnten.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Horb unter 07451/96-0 in Verbindung.

