Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahndungserfolg gegen jugendliche Trickdiebe

Pforzheim (ots)

Ein rascher Fahndungserfolg ist Beamten des Polizeipostens Buckenberg am Mittwoch in Pforzheim gelungen.

Zwei mutmaßliche Trickdiebe im Alter von 14 und 15 Jahren hatten gegen 9:45 Uhr im Brunnenwiesenweg eine 83-jährige Frau nach Kleingeld für den Bus gefragt. Die 83-Jährige zeigte sich hilfsbereit und gab einem der Tatverdächtigen einen kleinen Geldbetrag. Nach aktuellem Ermittlungsstand riss der 15-Jährige daraufhin der Frau plötzlich ihren Geldbeutel aus den Händen und die beiden Jugendlichen rannten damit davon. Von einem nahegelegenen Geschäft aus verständigte die 83-Jährige dann die Polizei. Im Rahmen der folgenden und mit mehreren Streifen durchgeführten Fahndung entdeckten Beamte des Polizeipostens Buckenberg den flüchtigen 14-Jährigen, nahmen ihn fest und übergaben ihn an das Haus des Jugendrechts. Den dortigen Ermittlern gelang es in der Folge, auch den 15-jährigen Tatverdächtigen ausfindig zu machen. Dieser zeigte sich, ebenso wie der 14-Jährige, geständig und händigte den Polizeibeamten das im gestohlenen Geldbeutel befindliche Bargeld in Höhe von fast hundert Euro aus. Der Geldbeutel, bei welchem es sich um eine rote Damengeldbörse mit diversen Dokumenten handelt und den die Tatverdächtigen im Bereich Tiergartenstraße/ Wurmberger Straße/ Spitalwiesenweg versteckt haben könnten, wurde bisher noch nicht aufgefunden.

Des Weiteren wurde bekannt, dass die Jugendlichen im Bereich Wurmberger Straße wohl auch einen älteren Mann angesprochen hatten, der jedoch nicht darauf reagiert hatte. Dieser Mann, sowie weitere Zeugen, die Beobachtungen zu den Vorfällen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 07231 186-4444 zu melden.

