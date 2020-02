Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb - Einbruch in Getränkemarkt

Horb (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurde in einen Getränkemarkt in der Hahnenstraße eingebrochen und Tabakwaren entwendet. Um kurz vor 04.00 Uhr erfolgte eine Alarmauslösung, weshalb das betreffende Gebäude unverzüglich aufgesucht wurde. Den Täter war es noch vor Erscheinen der Polizei möglich, Tabakwaren an sich zu nehmen und unerkannt zu entkommen. Sie konnten auch trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung mehrerer Streifenwagenbesatzungen nicht mehr festgestellt werden. Die Höhe des Diebstahlsschadens und Sachschadens steht noch nicht fest. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Horb unter 07451/96-0 in Verbindung.

Frank Otruba, Pressestelle

