Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Versuchter Einbruch in Gaststätte

Pforzheim (ots)

Trotz mehrerer Versuche gelang es am Mittwochmorgen bislang unbekannten Tätern nicht in eine Veranstaltungshalle mit Gaststätte in der Pforzheimer Frankstraße einzubrechen. Im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 08.30 Uhr wurde versucht an insgesamt sechs Türen mittels eines Hebelwerkzeugs gewaltsam in das Gebäude einzudringen, was letztlich nicht gelang. Dennoch ist ein Sachschaden von rund 1.000 Euro zu beklagen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 in Verbindung.

