POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Alkoholisierter Lastwagenfahrer

Mühlacker (ots)

Einen alkoholisierten 44-jährigen Lkw-Fahrer meldeten Zeugen am Dienstagmittag in der Lienzinger Straße in Mühlacker.

Der 44-Jährige war gegen 13 Uhr auf ein dortiges Betriebsgelände gefahren. Mehreren Zeugen fiel dabei auf, dass der Mann nach Alkohol roch und sie verständigten die Polizei. Die alarmierte Streife des Polizeireviers Mühlacker kontrollierte daraufhin den Lkw-Fahrer. Ein hierbei durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von über einem Promille. Daraufhin musste der 44-Jährige eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

