Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auf Stauende aufgefahren und schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Am Dienstag ereignete sich auf der A 8 vor der Anschlussstelle Pforzheim-Süd ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw, bei dem die 59-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde. Die Toyota-Fahrerin fuhr um 12.00 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe. Vor der Anschlussstelle Pforzheim-Süd dürfte sie nach bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei nahezu ungebremst auf den das Stauende bildenden und verkehrsbedingt in Schrittgeschwindigkeit fahrenden Sattelzug aufgefahren sein. Durch die Kollision wurde die Frau in ihrem Fahrzeug unter dem Sattelzug eingeklemmt. Mit Hilfe des 51 Jahre alten Sattelzugfahrers konnte sich die Frau eigenständig aus ihrem Wrack befreien. Sie wurde mit ihren Verletzungen durch die herbeigeeilten Rettungskräfte für eine stationäre Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn wurde der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Es kam zu Staubildungen in Richtung Karlsruhe von bis zu sieben Kilometern. Es entstand ein Gesamtunfallschaden von geschätzten 30.000 Euro.

