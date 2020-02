Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Mötzingen - Verletzte und Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Calw (ots)

Eine leicht verletzte Person, zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro war die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen. Gegen 07:30 Uhr befuhr eine Ford Fahrerin die Landstraße 361 in Richtung Mötzingen. Da sie kurz zuvor von einem Feldweg auf die Straße eingefahren war, war sie noch im Begriff ihr Fahrzeug zu beschleunigen. Kurz vor der Einmündung ins Industriegebiet Mötzingen bemerkte ein von Nagold kommender Audi-Fahrer den langsam fahrenden Ford zu spät und prallte fast ungebremst auf dessen Heck. Von der Wucht des Aufpralls, wurde der Audi nach rechts auf den Fahrstreifen in Richtung Industriegebiet abgewiesen und streifte hier einen verkehrsbedingt wartenden Nissan mit seiner rechten Fahrseite. Die 42-jährige Nissan Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. Der Audi, sowie der Nissan sogar so stark, dass sie nicht mehr Fahrbereit waren.

