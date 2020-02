Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Opel komplett demoliert: Kinder- und Jugendclique ermittelt

Königsbach-Stein (ots)

Unbekannte haben bereits in der ersten Februarwoche einen Opel Frontera komplett beschädigt, der auf einem Gartengrundstück an der Eisinger Straße abgestellt war. Die Täter schlugen dabei sämtliche Scheiben und Beleuchtungen ein. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Die Beschädigungen am Fahrzeug sind erst jetzt festgestellt worden.

Ermittlungen des Polizeipostens in Stein führten schnell zu einer ortsnahen Kinder- und Jugendclique. Die sechs Jungen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren räumten mittlerweile die Tatbeteiligung ein.

Zwei 14-jährigen Strafmündigen aus der Clique droht nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

