POL-Pforzheim: (CW) - Bad Wildbad - Verkehrsunfall mit zwei Lkw auf der Bundesstraße 296 führt zu Vollsperrung

Bad Wildbad (ots)

Ein Lkw-Lenker befuhr am Dienstagvormittag, gegen 07:20 Uhr, mit seinem Sattelzug die Bundesstraße 296 von Calmbach in Richtung Oberreichenbach und musste wegen starken Schneefalls seitlich am Fahrbahnrand anhalten. Ein weiterer Lkw-Fahrer wollte überholen und rutschte vermutlich aufgrund Schneeglätte seitlich auf den stehenden Sattelzug auf. Hierbei entstand geringer Sachschaden.

Der 35-jährige Fahrer des Sattelzugs sowie der 41-jährige Überholende wurden beim Unfall nicht verletzt. Um die Fahrbahn frei zu bekommen, musste der Schnee durch die Straßenmeisterei geräumt werden. Dabei war die Straße bis 09:40 Uhr voll gesperrt. Da der Lkw des 41-Jährigen einen Getriebeschaden hatte, musste er letztlich abgeschleppt werden.

