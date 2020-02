Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) -Pforzheim - E-Bike und mehrere elektrische Werkzeuge aus Garage gestohlen

Pforzheim (ots)

Ein E-Bike der Marke Cube sowie elektrische Geräte im Gesamtwert von mehreren tausend Euro sind im Laufe des Wochenendes aus einer Garage in der Pforzheimer Südoststadt entwendet worden.

Über die rückwärtige Seite des Anwesens in der Klingstraße sind die unbekannten Täter an die als Werkstattraum genutzten Garage gelangt. Aus dieser wurden neben dem hochwertigen Rad auch insgesamt acht Elektrowerkzeuge der Marke Bosch gestohlen. Es ist davon auszugehen, dass die Gegenstände mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell