Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Täter löst bei Einbruch in Gaststätte Alarm aus

Pforzheim (ots)

Wie der Polizei erst im Nachhinein bekannt wurde, drang am frühen Montagmorgen ein Einbrecher in eine Gaststätte in Pforzheim, in der Gymnasiumstraße, ein. Entwenden konnte nach den bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts.

Gegen 03:40 Uhr hatte der Täter ein Außenfenster der Gaststätte aufgehebelt und war eingestiegen. Hierdurch war ein akustischer Alarm ausgelöst worden, der den Täter vermutlich bei seinem weiteren Vorhaben störte und deshalb wohl auch ohne Beute flüchtete. Der herbeigeeilte Wirt schloss zunächst das Fenster, welches nach dessen ersten Vermutungen durch den Sturm "Sabine" geöffnet worden war. Im Nachhinein konnten Hebelspuren festgestellt und somit auch der Einbruch bemerkt werden.

Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 entgegen.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell