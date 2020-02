Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Fitness Studio

Pforzheim (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag Zutritt in die Räumlichkeiten eines Fitnessstudios in der Maximilianstraße. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe ein und konnten so in die Räumlichkeiten gelangen. Den Tätern gelang es aus einer Geldkassette geringe Mengen Bargeld zu entwenden. Über entstandene Sachschäden liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Tel. 07231 186-3311, in Verbindung zu setzen.

