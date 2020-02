Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF/ Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Einbrecher nach Fahndung mit Polizeihubschrauber festgenommen

Niefern-Öschelbronn (ots)

Vorläufig festgenommen wurde am Dienstagfrüh gegen 05.20 Uhr ein 30-Jähriger, nachdem er in Niefern-Vorort versuchte, in eine Tankstelle einzubrechen. Gegen 04.45 Uhr meldete ein aufmerksamer Passant, wie der Mann eine Scheibe zum Verkaufsraum einschlug. Durch das entstandene Loch gelang es ihm, aus dem Regal Gegenstände zu entwenden. Anschließend ergriff er die Flucht.

Eine sofort großangelegte Fahndung nach dem Mann führte um 05.20 Uhr zur Festnahme. Die Besatzung des Polizeihubschraubers entdeckte den mutmaßlichen Einbrecher im Bereich des Gleisbetts an Dammstraße in Pforzheim. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Flüchtigen in der Folge festzunehmen.

Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Mann lediglich zwei Flaschen Mineralwasser im Wert von drei Euro erbeuten konnte. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. An der Fahndung waren über zehn Streifenwagen und der Polizeihubschrauber beteiligt.

Haftgründe sind keine vorhanden, weshalb der 30-jährige Litauer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt wird.

Weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, Tel. 07041 9693-0, in Verbindung zu setzen.

