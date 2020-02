Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW/ Enzkreis/ FDS/ PF) Pforzheim - Orkantief Sabine: Zusammenfassung der Einsätze (Stand 14.00 Uhr)

Pforzheim (ots)

Rund 320 Einsätze mussten Kräfte des Polizeipräsidiums Pforzheim bisher im Zusammenhang mit dem Orkantief Sabine bewältigen. Bereits am Vorabend wurde über die sozialen Kanäle Facebook und Twitter der Polizei auf drohende Gefahren hingewiesen. Aus diesem Grund bereitete sich das Polizeipräsidium Pforzheim auf ein erhöhtes Einsatzaufkommen vor.

Die ersten Unwettereinsätze begannen am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr. Die Polizei musste mit Stand 14.00 Uhr zu rund 320 Einsätzen ausrücken. Die Einsätze wurden in enger Abstimmung mit den Leitstellen der Rettungsdienste sowie der Polizeibehörden koordiniert.

Schwerpunktmäßig waren die Höhenlagen des Schwarzwaldes im Bereich der Landkreise Freudenstadt und Calw sowie Straßen mit Waldstrecken im gesamten Gebiet betroffen.

Die überwiegende Anzahl der Einsätze betrafen umgestürzte Bäume, blockierte Straßen und herabfallende Dachziegel. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es im direkten Zusammenhang mit dem Sturm keine Personenschäden. Bei den bisher bekannten Fällen wird der Schaden auf über 160.000 Euro geschätzt.

In Bad Rippoldsau-Schapbach stürzte ein Baum in eine Hochspannungsleitung und verursachte im umliegenden Gehölz einen Brand. Im Folgenden führte dies zu einem Stromausfall. Auch in Pforzheim verursachten abgerissene Hochspannungsleitungen kurzfristige Stromausfälle.

In Pforzheim wurde gegen 06.50 Uhr ein Sattelzug bei der Anschlussstelle Pforzheim-Ost durch eine Sturmbö erfasst und kippte auf einen Smart sowie einen Audi. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Die Beteiligten wurden trotzdem vorsorglich in einem nahegelegenen Krankenhaus untersucht.

Aktuell sind noch mehrere Bundes-, Landes- und Kreisstraßen wegen umgestürzter Straßen gesperrt. Eine aktualisierte Liste mit gesperrten Straßen wird im Laufe des Tages beim Verkehrswarndienst eingestellt.

Derzeit gehen weitere Notrufe mit Hinweisen zu umgestürzten Bäumen bzw. Sturmschäden ein. Die Lage hat sich jedoch deutlich entspannt.

Nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes sind heute weitere Orkanböen möglich und hält die amtliche Unwetterwarnung aufrecht.

Die Polizei rät: Die Gefahrenhinweise des Deutschen Wetterdienstes und der Warn-App NINA sind zu befolgen. Insbesondere sind Waldgebiete zu meiden, da die Gefahr umstürzender Bäume für Fußgänger und Radfahrer noch nicht vorüber ist.

