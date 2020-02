Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruch in Selbstbedienungsladen - Täter kamen über das Dach

eNZKREIS (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in einen Selbstbedienungsladen in der Danziger Straße in Mühlacker eingebrochen. Am Montagfrüh bemerkte ein Angestellter des Einkaufmarktes den Einbruch und alarmierte die Polizei. Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand gelangte der oder die Täter zwischen Sonntagabend 21.00 Uhr und Montagfrüh 05:30 Uhr mittels Leiter auf das Dach des Gebäudekomplexes. Hier wurde die Dachhaut geöffnet und die Zwischendecke mehrmals herausgebrochen. Direkt über einem Geldautomaten, welcher sich neben dem Haupteingang im Supermarkt befand, kletterten die Täter vom Zwischenraum in den Verkaufsraum. Im Anschluss öffneten sie die Seite des Geldautomaten und versuchten so an den Bargeldtresor zu gelangen. Nach momentanem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass dies jedoch misslang. Um das Gebäude zu verlassen, schlugen die Täter eine Scheibe des Einkaufsmarktes neben dem Geldautomaten ein. Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizeirevier Mühlacker unter tel.: 07041 96930.

