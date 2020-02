Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Einbruchsversuch in Museum

Knittlingen (ots)

Von Dienstag auf Donnerstagnachmittag haben Unbekannte offenbar versucht, in ein Museum in Knittlingen einzubrechen.

Die Täter machten sich mit einem Glasschneider oder ähnlichem Gegenstand an einem Fenster des Gebäudekomplexes im Pflegmühleweg zu schaffen. Dabei scheiterten die Einbrecher offensichtlich trotz mehrerer Versuche damit, ein Loch in das Glas des Fensters zu schneiden. Letztlich flüchteten sie, ohne in den Gebäudekomplex gelangt zu sein. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell