Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kind von Auto erfasst: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall sucht die Polizei nach weiteren Zeugen und dem Fahrer eines weißen Kastenwagens mit schwarzer Werbeaufschrift.

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam es auf der Kolberger Straße im Ortsteil Haidach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Fahrzeug und einem sechsjährigen Kind. Nach Angaben eines Zeugen rannte der Junge vom Gehweg aus auf die Straße und wollte diese überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr ein weißer Kastenwagen mit schwarzer Werbereklame an der Fahrerseite die Kolberger Straße entlang. Das Auto erfasste den Jungen, der dann zu Boden fiel und mit dem Kopf aufschlug. Der Autofahrer, ein junger Mann mit Bart, stieg aus und kümmerte sich um den Jungen. Als das Kind dem Fahrer mitteilte, dass es ihm gut gehe, stieg er wieder in sein Auto und fuhr weiter. Kurz darauf erzählte der Junge seiner Mutter von dem Unfall. Vorsorglich wurde er daraufhin mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert, wo er aufgrund dort diagnostizierter Verletzungen stationär aufgenommen wurde.

Die Polizei bittet nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, und insbesondere den Fahrer des weißen Kastenwagens, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter 07231 186 3111 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell