Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Missachtete Vorfahrt führt zu Unfall

Mühlacker (ots)

Drei leicht verletzte Personen und insgesamt 11.000 Euro Sachschaden waren die Folge einer missachteten Vorfahrt am Mittwochvormittag an der Kreuzung Landesstraße 1177 / Landesstraße 1135 in Wurmberg.

Eine 18-jährige Toyota-Fahrerin befuhr die Strecke von Mönsheim kommend in Richtung Wurmberg. An der Kreuzung missachtete sie einen bevorrechtigten Skoda, der in Richtung Wiernsheim fuhr. Trotz Ausweichversuch des 50-jährigen Skoda-Fahrers kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei verletzten sich die beiden Fahrzeugführer sowie ein Mitfahrer des Toyotas leicht.

Während die Insassen des Toyotas durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurden, begab sich der Fahrer des Skodas selbstständig in ärztliche Behandlung. Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.

Christian Schulze, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell