Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Unfall bei Schneeglätte: Auto überschlägt sich

Schömberg (ots)

Am Dienstagmorgen hat sich bei Schömberg ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 18-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Die 18-Jährige war gegen 09:30 Uhr auf der schneebedeckten Kreisstraße 4665 von Schwarzenberg in Richtung Unterreichenbach unterwegs. Kurz nach der ersten Abfahrt Bieselsberg musste sie nach eigenen Angaben wegen eines entgegenkommenden, schlingernden weißen Kleinwagens abbremsen. Hierbei brach das Heck des VW aus, infolge dessen der Wagen über die Gegenfahrbahn schleuderte und sich überschlug. An einem Baum kam der VW dann mit der Fahrerseite nach unten letztlich zum Liegen. Die VW-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand Schaden von etwa 4.000 Euro.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell