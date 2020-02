Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Nach Unfallflucht unter Alkohol: Polizei findet 29-Jährigen schlafend im Auto

Calw (ots)

Nachdem er in Calw betrunken einen Unfall verursacht hat, ist ein 29-jähriger Peugeotfahrer am Dienstagabend einfach davongefahren und schließlich in seinem Auto eingeschlafen.

Der 29-Jährige war gegen 22:00 Uhr auf der Lerchenstraße in Calw-Stammheim in Richtung Bundesstraße 296 unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und eine Verkehrsinsel überfuhr. Dabei beschädigte er ein Straßenschild sowie weitere Verkehrszeichen. Ohne sich um den dabei verursachten Sachschaden von etwa 500 Euro zu kümmern, fuhr der Peugeotfahrer danach einfach davon. Die durch eine Zeugin alarmierten Beamten des Polizeireviers Calw fanden an der Unfallstelle neben Fahrzeugteilen auch das abgefallene Kennzeichen des Peugeot. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen entdeckten die Einsatzkräfte dann den gesuchten Wagen auf einem Parkplatz in Althengstett. Darin saß der 29-Jährige auf dem Fahrersitz und schlief. Nach Öffnen der Autotür stellten die Beamten sofort starken Alkoholgeruch fest. Der 29-Jährige war jedoch derart betrunken, dass er keinen Atemalkoholtest durchführen konnte. Ihm wurde deshalb gleich in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Da der 29-Jährige während der Maßnahmen auch noch einen Polizeibeamten beleidigte, erwartet ihn neben der Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht jetzt zusätzlich eine Anzeige wegen Beleidigung.

