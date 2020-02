Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Geparkter Transporter beschädigt: Polizei sucht Verfasser einer Nachricht an Windschutzscheibe

Pforzheim (ots)

Wie der Polizei erst am Dienstag bekannt wurde, beschädigte ein Unbekannter am Samstag in der Büchenbronner Straße einen geparkten silbernen VW-Transporter. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Eine am Scheibenwischer hinterlassene Nachricht, die von einem Zeugen oder auch vom Verursacher stammen könnte, liegt dem Besitzer des Transporters nicht mehr vor.

Deswegen werden Zeugen, insbesondere der Verfasser der Nachricht, gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter Telefon 07231 186-4100 zu melden.

