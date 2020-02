Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Durch Geldwechseltrick über 900 Euro erbeutet

Knittlingen (ots)

Ein unbekannter Täter erbeute am Montagabend rund 950 Euro, in dem er bei einer 39-jährigen Kassiererin eines Supermarkts Geldscheine aus der Kasse entnahm. Gegen 19.00 Uhr sprach der Mann die Kassiererin an und wollte Geld wechseln lassen. Während des Gesprächs entnahm er wohl unbemerkt das Geld. Ein aufmerksamer Passant hatte dies bemerkt und verständigte die Polizei. Der Unbekannte konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei flüchten.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Ca. 20-25 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlank, kurze schwarze Haare. Er trug bei der Tatausführung eine beige Hose, eine schwarze Weste und darunter ein weißes Shirt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, Tel. 07041 9693-0, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell