Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwischen Fahrzeugen eingeklemmt: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Pforzheim (ots)

Am Montagmorgen hat sich in Pforzheim ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Person schwer und eine leicht verletzt wurde.

Ein 46-Jähriger hatte sich gegen 10:30 Uhr mit einem kleinen Wohnmobil auf einer Wiese beim Gänsbuckelweg festgefahren und sich von einer 50-jährigen Pkw-Fahrerin mit einem Abschleppseil herausziehen lassen. Als die beiden sich danach zwischen den Fahrzeugen befanden, um das Abschleppseil zu entfernen, machte sich das Wohnmobil wegen Gefälles plötzlich selbständig. Dabei wurden sowohl der Wohnmobilfahrer, als auch die Pkw-Führerin zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Offensichtlich hatte der 46-Jährige nur die Handbremse angezogen, jedoch keinen Gang eingelegt. Durch den Unfall wurde die 50-Jährige schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 49-Jährige verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

