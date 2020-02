Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Nach Unfallflucht zur Blutentnahme

Freudenstadt (ots)

Nachdem ein ungarischer Sattelzugfahrer am Montagmittag beim Linksabbiegen zu eng die Kurve nahm und ein Verkehrszeichen überrollte, hielt er zunächst an, fuhr dann aber einfach weiter. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall gegen 15.00 Uhr bei der "Zuberkurve" auf der B 28 von Dornstetten in Richtung Freudenstadt beobachteten, riefen daraufhin sofort die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Freudenstadt stellte den Sattelzug kurze Zeit später in der Straßburger Straße in Freudenstadt fest. Ein in der Folge mit dem 60-jährigen Fahrer durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von weit über einem Promille. Dem Sattelzugfahrer wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Weiterhin musste der ungarische Staatsbürger eine Sicherheitsleistung von mehreren Hundert Euro bezahlen.

