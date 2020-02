Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Lastwagen verwüstet Vorgarten

Enzkreis (ots)

Eine Vorgartenbesitzerin rief am Montagmorgen beim Polizeiposten Remchingen an und teilte den Beamten mit, dass soeben ein Lkw ihren Vorgarten verwüstet hätte. Am Ort des Geschehens angekommen stellten die Beamten sogleich fest, dass ein Lkw wohl zu eng die Kurve genommen und hierbei den Rand des in der Kurve liegenden Vorgartens regelrecht umgepflügt hatte. Dank der Angaben aufmerksamer Zeugen gelang es den Einsatzkräften jedoch, den Lkw samt Fahrer rasch ausfindig zu machen. Der Sachschaden am Vorgarten beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Dem Lkw-Fahrer droht nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

