Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Sprinter verliert Vorderrad und beschädigt Leitplanke

Pforzheim (ots)

Ein alleine beteiligter Sprinter-Fahrer verlor auf der Autobahn zwischen der Anschlussstelle Pforzheim-West und Pforzheim-Nord die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke so heftig, dass unter anderem das linke Vorderrad abgerissen wurde.

Gegen 3.44 Uhr kam der 25-jährige Fahrer vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei Regen und Wind von der Fahrbahn ab. Bei der Kollision mit der Leitplanke wurde er leicht verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug lief die durch den Unfall stark beschädigte Ölwanne aus, wobei die Fahrbahn hiervon nicht betroffen war. Der Sachschaden am Sprinter beläuft sich auf rund 10.000 Euro, die Reparatur der erheblich beschädigten Leitplanke wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Sperrung des blockierten linken und mittleren Fahrstreifens dauerte ab dem Unfallzeitpunkt bis gegen 5.20 Uhr an.

