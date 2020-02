Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Nach Unfall einfach weitergefahren

Bad Herrenalb (ots)

Einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro hinterließ ein vermutlich gelbfarbiges Fahrzeug am Montagvormittag zwischen 09:30 Uhr und 09:45 Uhr. Nachdem ein unbekannter Fahrzeugführer beim Befahren der Gernsbacher Straße in Bad Herrenalb einem geparkten Daimler-Benz die Stoßstange, sowie den Kotflügel beschädigte, machte er sich unerlaubt aus dem Staub.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter 07051 1613511 in Verbindung zu setzten.

