POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Unbekannte beschädigen Glasscheiben an Schule

Bad Herrenalb (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag warfen Unbekannte Steine gegen die Glasfront der Aula einer Schule in der Straße "Dobeltal", so dass mehrere Scheiben splitterten und brachen.

Bis 22.30 Uhr fand am Samstag noch ein Hallenturnier in der Sporthalle statt. Nach jetzigem Ermittlungsstand waren die Scheiben bis Ende des Turniers noch intakt. Somit lässt sich der Tatzeitraum auf die Tage von Samstag, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 08.20 Uhr, eingrenzen. Die Kosten für die Stadt Bad Herrenalb werden sich auf geschätzte 1000 Euro belaufen.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an den Pp Bad Wildbad unter 07081/9390-0 zu wenden.

