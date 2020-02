Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen - Einbrecher erbeuten Bargeld und hinterlassen Sachschaden im vierstelligen Bereich

Empfingen (ots)

Gleich zwei Mal brachen unbekannte Täter am Samstag in Empfingen ein. Hierbei entwendeten sie in einem Fall rund 3000 Euro Bargeld, in einem weiteren rund 500 Euro.

Zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr drangen Unbekannte in eine Privatwohnung in der Rudolf-Diesel-Straße ein und entwendeten dort einen Tresor mit Unterlagen und Bargeld von rund 3000 Euro sowie eine Bankkarte. Gegen 01.30 Uhr hebelten Einbrecher vermutlich mittels Stemmeisen mehrere Türen eines Hotels Im Auchert auf. Die Täter durchwühlten sämtliche Schränke und Schubläden. Die Höhe des Sachschadens von rund 4000 Euro übersteigt deutlich die Beute von geschätzten 500 Euro. Ob es bei den Einbrüchen einen möglichen Zusammenhang gibt, bedarf der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Horb unter 07451/96-0 zu wenden.

Sabine Maag, Pressestelle

