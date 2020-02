Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Unbekannte erbeuten Wildkameras aus dem Forst

Ebhausen (ots)

Gleich zweimal schlugen Unbekannte im Walddistrikt Grashart bereits am Freitag, den 17. Januar zu und erbeuteten zwei Wildkameras einer jagdlichen Einrichtung. Gegen 08.30 Uhr kletterte ein Unbekannter auf einen Baum und erbeutete eine Wildkamera, die in vier Meter Höhe angebracht war. Gegen 14.20 Uhr hebelt ein Unbekannter eine weitere Kamera vom Stamm ab, die in 3 Meter Höhe hing. Täterhinweise liegen derzeit keine vor. Der Gesamtschaden beträgt rund 600 EUR.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold, Tel. 07452 9305-0, in Verbindung zu setzen.

